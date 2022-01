Nach dem Bruch der Kursmarke von rund 40.000 US-Dollar liegt nun eine klare Aktivierung der vorausgegangenen SKS-Formation vor, die sich seit August letzten Jahres im Aufbau befand. Bereits investierte Anleger können ihre Stopps nun etwas besser anpassen, denkbar wäre hierbei ein Niveau um 42.000 US-Dollar, falls nicht schon geschehen. Doch das gesamte Kurspotenzial resultierend aus der Formation wurde noch längst nicht abgearbeitet, weitere Abschläge sollten noch einkalkuliert.

Stopps nachziehen

Kurzfristig könnte es im Bereich von 34.750 Zählern zu einer temporären Stabilisierung kommen, spätestens ab dem Bereich von rund 38.000 US-Dollar sollten aber weitere Abschläge in Richtung 29.313 US-Dollar beim Bitcoin-Future einkalkuliert werden. Erst an dieser Stelle dürfte es zu einer längeren Erholungsbewegung kommen und den vorherigen Abverkauf etwas zur Oberseite auskonsolidieren. Ein bullisches Szenario kann unter den gegebenen Umständen derzeit für den Bitcoin nicht abgeleitet werden, erst oberhalb von 45.000 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg in den Bereich von grob 51.870 US-Dollar merklich an, ein weiteres potenzielles Ziel darüber liegt um rund 55.000 US-Dollar vor.