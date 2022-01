Noch in 2015 notierte die BMW-Aktie bei 123,75 Euro, der steile Anstieg wurde jedoch schnell zur Unterseite auskonsolidiert und führte zurück in den Bereich von grob 80,00 Euro. Der Corona-Crash sorgte in 2020 für eine Kurshalbierung, seitdem allerdings konnte wieder der Bereich um die Widerstandszone der letzten Jahre bei grob 95,00 Euro erneut angesteuert werden. Ein Kurssprung über die dreistellige Kursmarke blieb dem Wertpapier zunächst noch verwehrt, allerdings lässt sich auf mittelfristiger Ebene durchaus ein positives Bild für das Wertpapier zeichnen. Aktuell ist die Aktie allerdings als neutral zu bewerten.

Kaufsignal abwarten

Die Volatilität an den Aktienmärkten ist derzeit vergleichsweise hoch, erst oberhalb von 100,00 Euro wird der BMW-Aktie mittelfristiges Kurspotenzial zurück an die Hochs aus 2015 bei 123,75 Euro eingeräumt. Hierfür könnte dann ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV6EZD mit Renditechancen von 195 Prozent erfolgen. Solange die dreistellige Kursmarke jedoch unberührt bleibt, muss das BMW-Papier neutral bewertet werden. Unterhalb von 75,00 Euro wächst dagegen das Risiko weiterer Abschläge in den Bereich des EMA 200 bei 63,21 sowie der Kursmarke von rund 60,00 Euro spürbar an.