Schnelllebigkeit liegt offenbar im Trend

Ja, schon klar, so ziemlich alle Lebensbereiche sind im Laufe der zurückliegenden Jahre schnelllebiger geworden. Auch wenn von Resilienz und Durchhaltevermögen viel geschrieben wird; im richtigen Leben trennen sich Menschen schnell aus Beziehungen von ihren einstigen Lieblingsgadgets, ihren Autos, der Kleidung und nicht zuletzt auch von ihren Finanzprodukten. Die Verlockung des vermeintlichen Neuen und anderen ist vielfach einfach zu groß. Das Grün am anderen Ufer erscheint einfach immer grüner.

Das, was im Alltag passiert, unterscheidet sich offenbar auch nicht von der Finanzanlage. Anleger und Anlegerinnen trennen sich häufiger von ihren Produkten, als dies früher der Fall war. 1980 hielten die Käufer von Aktien diese noch rund zehn Jahre in ihrem Besitz. War früher der Aktienkauf eher mit einem langfristigen Investitionsinteresse verbunden, so stehen heute – in Zeiten eines computergestützten und automatisierten Handels – vermehrt kurzfristige Kursveränderungen im Mittelpunkt. Krisenzeiten weisen eine besonders kurze Haltedauer auf – im Jahr 2008 wurden Aktien im Durchschnitt bereits nach 0,3 Jahren bzw. 3,6 Monaten wieder abgestoßen.