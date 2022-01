Die wichtigsten Technologietrends, die die Mobilität von Morgen prägen werden, sind die Elektrifizierung des Antriebsstrangs, die Automatisierung der Bewegungsfunktion und die Vernetzung der Fahrzeuge untereinander zum Informationsaustausch in Echtzeit. Die bestehenden Entwicklungspfade werden dabei nicht nur zu Elektrofahrzeugen und autonomen Taxis auf der Straße führen, sondern auch zu innovativen Mobilitätskonzepten in der dritten Dimension: elektrisch betriebene Passagierdrohnen werden die Rush Hours in den Ballungszentren dieser Welt einfach überfliegen. Während heute schon Hubschrauber-Taxis z.B. Manager in Manhattan schnell zum Flughafen fliegen zu können, werden die Flugtaxis der Zukunft leiser, umweltfreundlicher, flexibler und günstiger sein. Die Erweiterung der urbanen Mobilität in die Dritte Dimension soll bereits ab 2024 beginnen. Viele Start-ups haben bereits erste eVTOL-Prototypen erfolgreich getestet. Das Akronym steht dabei für electric Vertical Take-Off and Landing aircraft, also für ein elektrisch angetriebenes Fluggerät, welches senkrecht starten und landen kann. 2021 gingen viele dieser Start-ups an die Börse und folgt man den Investmentexperten von Morgan Stanley, könnten deren Kurse nur den Himmel als Grenze akzeptieren. „Wir glauben nicht, dass Investoren auf das Ausmaß dieser Revolution vorbereitet sind“, ließen sie gleich im Vorspann einer im Mai 2021 veröffentlichten Studie zur Mobilität im urbanen Luftraum verlauten. Ihnen zufolge entsteht über den Dächern unserer Städte ein Markt, der bis 2040 eine Milliarde US-Dollar und bis 2050 sogar neun Milliarden US-Dollar wert sein dürfte. Mit diesen vier Aktien können Sie sich für die Revolution wappnen.