Bei dem Modekonzern paßt wieder alles. Der Kurs hat sich in den letzten zwölf Monaten verdoppelt. Jetzt legte Daniel Grieder, der neue Vorstandschef, vorläufige Jahreszahlen vor, die die erst im Oktober erhöhten Prognosen übertreffen. Es scheint so, als hätte man in Metzingen Corona schon abgehakt. Hugo Boss verzeichnet den stärksten Quartalsumsatz in seiner Geschichte. In den letzten drei Monaten des Jahres kletterten die Erlöse um 55% auf 906 Millionen. Im Schlußquartal 2020 waren es 583 Millionen. Im vierten Quartal 2021 waren 98% der eigenen Geschäfte geöffnet. Auf Basis der vorläufigen Resultate drehte der operative Gewinn (Ebit) von minus 236 Millionen (Corona) auf plus 228 Millionen. Prognostiziert war ein Betriebsgewinn in Höhe von maximal 200 Millionen. Auch der Umsatz übertraf mit 2,8 Milliarden das Vorkrisenniveau. Dabei helfen die Internetaktivitäten. Der Anteil der digitalen Umsätze an den Konzernerlösen sprang um die Hälfte auf 20%. In drei Jahren soll das Onlinegeschäft einen Anteil von 25 bis 30% erreichen. Am 10. März möchte Grieder anläßlich der Bilanzvorlage einen Ausblick auf den laufenden Turnus geben. Wir rechnen mit weiterem kräftigen Wachstum. Darauf deutet die Dynamik der Geschäftsentwicklung hin und vor allem das vierte Quartal verlief fulminant. Wie Grieder ankündigt, sind in den kommenden Wochen die Einführung eines neuen Markenauftritts und der Start der größten Boss- und Hugo-Marketingkampagne der Unternehmensgeschichte geplant. Der CEO setzt sich ehrgeizige Ziele. Bis 2025 sollen die Erlöse auf 4 Milliarden klettern. Die Schwaben wollen zu einer der 100 global führenden Marken avancieren. Dafür plant Grieder hohe Investitionen: 500 Millionen will er springen lassen, die Hugo Boss Geschäfte auf Vordermann zu bringen. 100 Millionen sollen in das Marketing gesteckt werden und weitere 150 Millionen in die Digitalisierung. In der Aktie steckt noch reichlich Potential. Aktueller Kurs 54 Euro. Das Allzeithoch liegt bei 120 Euro. Der aktuelle Börsenwert beläuft sich auf 3,7 Milliarden. Ungefähr ein Jahresumsatz. Das KGV (2022) schätzungsweise 20. Moderat. Fazit: Hugo Boss geht gestärkt aus der Krise hervor. Die Aktie ist ein Kauf!