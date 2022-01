Fazit

Ein günstiges Kaufniveau liegt bei der Deutschen Börse-Aktie erst im Bereich zwischen 152,65 und 155,00 Euro vor. Nach einer Stabilisierung in diesem Bereich könnte eine fünfwellige Impulswelle das Papier schließlich zurück an die Hochs aus 2020 bei 170,15 Euro aufwärts führen und würde sich hervorragend für ein Long-Investment auf kurzfristiger Ebene anbieten. Durch ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KF9MH3 ließe sich insgesamt eine Rendite von mindestens 60 Prozenterwirtschaften, rechnerisch dürfte der Schein am Ende der Handelsidee auf einem Niveau von 2,35 Euronotieren. Da dies ein recht spekulativer Ansatz ist, sollten vorzugsweise noch kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden. Eine Verlustbegrenzung kann unterhalb von 150,00 Euro angesiedelt werden, wodurch sich ein Ausstiegskurs von 0,24 Euro im vorgestellten Schein ergibt.