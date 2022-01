STG to Elect Brandt as Chairman (PLX AI) – STG Scandinavian Tobacco Group’s Board of Directors intends to elect Henrik Brandt as Chairman.Nigel Northridge has decided to retire at the next Annual General Meeting (PLX AI) – STG Scandinavian Tobacco Group’s Board of Directors intends to elect Henrik Brandt as Chairman.

Nigel Northridge has decided to retire at the next Annual General Meeting Wertpapier

Scandinavian Tobacco Group Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 24.01.2022, 17:49 | | 38 0 | 0 24.01.2022, 17:49 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer