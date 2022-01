Fazit

Gewinne laufen lassen, so lautet das Motto an den Börsen. Dies bezieht sich natürlich auch auf Short-Positionen. Der Bereich zwischen 50,00 und 53,34 EUR birgt gewisses Trendwendepotenzial, womit die im Dezember vorgestellte Handelsidee sich nun mit großen Schritten ihrem Ende naht. Ob anschließend ein Trendwechsel bei HelloFresh vollzogen wird, bleibt zunächst noch abzuwarten. Möglich wäre dies, dann käme sogar ein Positionswechsel in Betracht.