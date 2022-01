An der Wall Street erleben derzeit wir die große Enthebelung: die Exzesse infolge der ultralaxen Geldpolitik der Fed und anderer Notenbanken haben die Investoren gierig gemacht, viele sind hoch gehebelt im Markt (Margin Debt auf Allzeithoch) und erleiden derzeit Margin Calls. Dadurch entsteht ein Domino-Effekt nach unten - und das obwohl die Indizes der Wall Street extremst überverkauft sind. Die gute Nachricht: der sell-off setzt die Fed vor ihrer Sitzung unter Druck, die Erwartungen in Sachen Zinsanhebungen (gehandelt in den Fed Fund Futures) fallen bereits deutlich heute. Man erwartet also, dass die US-Notenbank nachdenklich wird. Eine (kurze?) Gegen-Rally wird dadurch wahrscheinlich - vor allem wenn die Fed "zuckt"..

