Bis Dezember letzten Jahres ging es für die Home Depot-Aktie steil aufwärts, dabei hat sich seit Oktober 2021 aber eine bedenkliche Rallyebeschleunigung auf 420,61 US-Dollar eingeschlichen. Nach diesem Rekordhoch begann nämlich eine vorläufige Seitwärtsphase, die sich mit dem Kursrückfall der letzten Tage als Toppingmuster entpuppte. Aus technischer Sicht kann aufgrund der massiven Zugewinne der letzten Jahre allerdings noch keine Entwarnung gegeben werden, der kurzzeitige Stopp am EMA 200 dürfte nur temporärer Natur sein, der faire Wert für einen Anteilsschein liegt sehr viel tiefer.

Zwischenstopp eingeleitet

Aktuell liegt Home Depot komfortabel auf dem EMA 200 auf, ein Kursrutsch unter ein Niveau von mindestens 335,00 US-Dollar dürfte allerdings die nächste große Verkaufswelle in Richtung 300,00 US-Dollar anschieben, darunter könnten die Abschläge sogar auf rund 200,00 US-Dollar aus technischer Sicht abwärts reichen. Erste dann dürfte die Aktie genug konsolidiert haben und in die Gegenrichtung einschlagen. Temporäre Zugewinne an 366,00 US-Dollar kämen nicht überraschend, aber erst oberhalb von 375,00 US-Dollar wird der Aktie ein Test des EMA 50 sowie der Kursmarke von rund 400,00 US-Dollar eingeräumt.