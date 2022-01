In einen ausführlichen Hintergrundgespräch mit dem Wirtschaftsgeologen Dr. Allen Alper von der Columbia University in New York City hat das Management von Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) einige interessante Details zur jüngsten Kapitalerhöhung und zur weiteren Entwicklung des Unternehmens berichtet, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten, denn sie werfen ein interessantes Licht darauf, warum sich versierte Anleger und Geologen aktuell am Unternehmen beteiligen bzw. bestehende Positionen deutlich ausbauen.

Wer verstehen will, was im Hintergrund momentan bei Sonoro Gold vor sich geht, der sollte zunächst einen detaillierten Blick auf die im Dezember abgeschlossene Kapitalerhöhung werfen. Sie fiel mit drei Millionen Kanadische Dollar für die Jahreszeit recht ordentlich aus, denn kurz vor dem Jahresende stehen viele Investoren in Nordamerika tendenziell auf der Verkäuferseite. Verkauft werden bevorzugt Aktien, die einen Buchverlust ausweisen, um damit die zu zahlenden Steuern bei Gewinnpositionen auszugleichen.