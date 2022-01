Wer privat krankenversichert ist oder in die private Krankenversicherung wechseln will, muss 2022 mit höheren Beiträgen rechnen: Viele PKV-Anbieter haben ihre Prämien zum 1. Januar 2022 erhöht oder eine Beitragserhöhung angekündigt. Die Beitragserhöhungen der Versicherer betragen für Neukunden bis zu neun Prozent und für Bestandskunden im Schnitt rund vier Prozent. Weil in der Vergangenheit nicht alle Beitragserhöhungen der Versicherer zulässig waren, haben viele Versicherte in der PKV Anspruch auf eine Rückerstattung.

Beitragsanpassungen der PKV 2022

Die Kosten für die private Krankenversicherung haben sich Anfang letzten Jahres um durchschnittlich zehn Prozent erhöht. Die Erhöhung der Versicherungsprämien betrifft laut einer Analyse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 84 Prozent der Privatversicherten. Bei der Barmenia, der Bayerischen Beamtenkrankenkasse/UKV und der Debeka wurden die Prämien mit durchschnittlich 11 bis 17 Prozent besonders stark angehoben. Im Jahr 2022 fallen die Beitragsanpassungen zwar nicht ganz so hoch aus, doch einige Anbieter erhöhen auch in diesem Jahr ihre Beiträge, vor allem für Neukunden.

Warum steigen die PKV-Beiträge auch 2022 wieder?

Die gesetzliche Krankenversicherung reagiert jährlich mit dem Zusatzbeitrag auf gestiegene Ausgaben oder sie erhält einen höheren Bundeszuschuss – das ist auch 2022 der Fall. Bevor private Krankenversicherer ihre Beiträge erhöhen dürfen, müssen sie zunächst bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Daher bleiben die Beiträge oft mehrere Jahre stabil.

Ist der Grenzwert erreicht, werden die ausgefallenen Anpassungen der Vorjahre nachgeholt und der Beitrag steigt stärker an, weil „die allgemeine Teuerung der Medizin den Versicherten nachträglich ‚auf einen Schlag‘ in Rechnung gestellt werden muss – nachdem die Beiträge zuvor oft mehrere Jahre unverändert geblieben sind“, so der PKV-Verband. Je länger solche Phasen ohne Beitragserhöhungen dauern, desto deutlicher falle die spätere Anpassung aus.

Auf viele Kunden der PKV kommen höhere Kosten zu

Wer privat versichert ist, muss mit einer Beitragserhöhung von durchschnittlich 4,1 Prozent rechnen. Diese Versicherungen haben für 2022 Prämiensteigerungen in durchschnittlich folgender Höhe angekündigt:

• Allianz (5,45 Prozent)

• AXA (4,57 Prozent für vollversicherte Neukunden)

• Concordia: (4,37 Prozent im Vollversicherungstarif)

• Continentale (7,66 Prozent)

• Generali (7 Prozent)

• Gothaer (2,42 Prozent)

• Hallesche (3,59 Prozent)

• HanseMerkur (9,5 Prozent)

• LVM (4,8 Prozent)

• R+V (2,61 Prozent für Neukunden)

• Signal Iduna (3,93 Prozent)

• uniVersa (4,28 Prozent)

Die Beitragserhöhungen der Versicherer sind zum größten Teil am 1. Januar 2022 in Kraft getreten. Die BBKK, die DVK, die HUK und die UKV erhöhen ihre Beiträge üblicherweise erst im Frühjahr. Unabhängig von der Entwicklung der PKV-Beiträge kommt auf Versicherte 2022 ein Corona-Zuschlag in Höhe von 20 Euro bis 88 Euro zu.

Jetzt PKV-Beiträge überprüfen lassen!

Viele PKV-Versicherte ärgern sich über die Erhöhung der Beiträge, doch nach den bahnbrechenden Entscheidungen des BGH im Dezember 2020 haben Versicherte in der privaten Krankenversicherung jetzt die Möglichkeit, sich überhöhte PKV-Beiträge der letzten Jahre zurückzuholen. Die privaten Krankenversicherungen haben ihre Beitragserhöhungen nämlich oft nur mit allgemeinen Hinweisen auf gestiegene Kosten und höhere Lebenserwartungen begründet – das ist unzulässig. Die Begründung muss genau auf jeden einzelnen Tarif zugeschnitten sein. Wenn diese Vorgabe nicht erfüllt wird, haben Versicherte Anspruch auf eine Rückzahlung der überzahlten Beiträge.

Sind Sie privat krankenversichert und wollen Sie gegen die unzulässigen Beitragserhöhungen vorgehen? Die Anwälte der Kanzlei VON RUEDEN unterstützen Sie dabei, Ihre Ansprüche gegenüber Ihrer PKV geltend zu machen. In vielen Fällen können hohe vierstellige Beträge zurückgefordert werden. Nutzen Sie gern unsere kostenfreie Erstberatung, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen und das weitere Vorgehen zu besprechen.