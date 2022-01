Holcim Sells N. Ireland Cement Business for CHF 70 Million (PLX AI) – Holcim divests cement business in Northern Ireland.Holcim divests Cookstown Cement for an Enterprise Value of CHF 70 million (PLX AI) – Holcim divests cement business in Northern Ireland.

Holcim divests Cookstown Cement for an Enterprise Value of CHF 70 million

