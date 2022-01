Swatch schlägt Erwartungen

Ein Blick auf den aktuellen Kurs zeigt jedoch einen kurzfristig negativen Trend, die Aktie verliert zum Handelsauftakt knapp zwei Prozent an Wert und versucht sich im Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts zu stabilisieren. Übergeordnet kann aber seit den Tiefs aus Anfang 2020 ein Aufwärtstrend beobachtet werden, die aktuell laufende Bodenbildungsphase dürfte nach aktueller Einschätzung jedoch noch eine Weile lang anhalten. Nichtsdestotrotz dürften sich auch hieraus wieder Chancen ergeben, die es gilt nicht ungenutzt zu lassen.

Besonders der Nettoumsatz legte im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr deutlich zu, dieser wuchs um 31 Prozent auf 7,31 Mrd. Franken. Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte auf 1,02 Mrd. nach zuvor nur 52 Mio. Franken. Damit blieb am Ende ein Gewinn von 774 Mio. Franken nach einem Verlust von 53 Mio. Franken beim Uhrenmacher hängen. Die Schätzungen der Analysten konnten damit klar übertroffen werden.

Bullen müssen weiter nachlegen

Wer sich bei dem Schweizer Uhrenmacher Swatch engagieren möchte, braucht dazu einen langen Atem, übergeordnet herrscht nämlich seit Ende 2013 noch immer ein intakter Abwärtstrend, Chancen auf einen Test dessen ergeben sich erst oberhalb von 320,00 Franken und dürften das Wertpapier folglich in den Bereich um 370,00 Franken vorantreiben. Aber erst ein Kursanstieg über 400,00 Franken dürfte den langfristigen Abwärtstrend tatsächlich beenden und Anstiegschancen zurück an die Verlaufshochs aus 2018 eröffnet. Da es sich hierbei um ein längerfristiges Investment handelt, würde sich als Investmentvehikel sehr gut beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Swatch WKN MC6YU2 anbieten. Rücksetzer unter 240,00 Franken und somit die Oktobertiefs aus dem abgelaufenen Jahr sollten aber tunlichst vermieden werden, dies könnte nämlich eine weitere Verkaufswelle in den Bereich von 209,40 Franken auslösen.

Swatch Group AG (Wochenchart in Franken) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Swatch Group AG Strategie für steigende Kurse WKN: MC6YU2 Typ: Faktor akt. Kurs: 11,21 – 11,27 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 8,62 Euro Basiswert: Swatch Group AG Richtung: Long akt. Kurs Basiswert: 287,00 Franken Laufzeit: endlos Kursziel: 18,59 Euro Euro Faktor: 4,0 Kurschance: + 65 Prozent Morgan Stanley Zertifikate