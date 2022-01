Ist das die Wende? Biontech zweistellig im Plus: Neuer Omikron-Impfstoff wird getestet 15 Prozent Plus! Die Biontech-Aktie setzt am Dienstag ein klares Ausrufezeichen: Der Kurs hatte sich in den vergangenen zwei Monaten mehr als halbiert. Bringt der Omikron-Impfstoff die Wende? Foto: Unsplash Wie Pfizer und Biontech am Dienstag mitteilten, wird das Impfstoff-Update jetzt auf Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität bei gesunden Erwachsenen im Alter von 18 bis 55 Jahren getestet. Ergebnisse werden noch in der ersten Jahreshälfte erwartet. Schon ab März könne man bei erfolgreichen Tests und der entsprechenden Zulassung mit der Auslieferung des Vakzins beginnen, teilte Pfizer mit. Biontech und Pfizer hatten zuvor bereits angekündigt, dass sie im Jahr 2022 bis zu vier Milliarden Impfdosen produzieren könnten. Daran werde sich auch durch ein mögliches Omikron-Update nichts ändern. Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BioNTech SE ADR! Werbung Short Short Basispreis 166,31€ Hebel 12,34 Ask 0,28 Zum Produkt Long Long Basispreis 134,53€ Hebel 7,50 Ask 2,50 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Biontech-CEO und Mitgründer Ugur Sahin erklärte dazu: "Impfstoffe bieten nach wie vor einen starken Schutz gegen schwere Krankheiten, die durch Omicron verursacht werden. Neue Daten deuten jedoch darauf hin, dass der Impfschutz gegen Infektionen und leichte bis mittelschwere Erkrankungen schneller abnimmt als bei früheren Stämmen." Die Biontech-Aktie legte am Dienstag kräftig zu. Am Nachmittag steht sie rund 15 Prozent im Plus. Nach einer wochenlangen Talfahrt – seit Ende November ging es fast 60 Prozent bergab – setzt die Aktie Mal wieder ein deutliches Ausrufezeichen. Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion



Autor: wallstreet:online Zentralredaktion | 25.01.2022, 15:00

