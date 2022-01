goldinvest.de Universal Copper knüpft an jüngsten Bohrerfolg auf Poplar an Anzeige Auch diese Bohrergebnisse weisen mächtige Kupfererzabschnitte nach. Der kanadische Kupferexplorer Universal Copper (TSX.V UNV / WKN A2P0F8) hat 2021 ein umfassendes Bohrprogramm auf seinem Poplar-Projekt in British Columbia durchgeführt. Erst vor Kurzem hatten erste Resultate von dort am Markt ein gewaltiges Echo ausgelöst. Und auch die heute präsentierten Zahlen können sich sehen lassen. Die Highlights waren: Bohrloch 21-PC-131:

- 432,8 Meter mit 0,57% Kupferäquivalent (CuEq) (0,432% Kupfer, 0,011% Molybdän, 0,15 g/t Gold und 1,80 g/t Silber) einschließlich 76 Meter mit 0,68% CuEq (0,506% Kupfer, 0,012% Molybdän, 0,17 g/t Gold und 2,74 g/t Silber) und Bohrloch 21-PC-134:

- 63 Meter mit 0,57% CuEq (0,468% Kupfer, 0,002% Molybdän, 0,13 g/t Gold und 2,66 g/t Silber) sowie ein zweiter Abschnitt von 81 Metern mit 0,41% CuEq (0,344% Kupfer, 0,001% Molybdän, 0,08 g/t Gold und 2,35 g/t Silber). Damit schließt Universal nahtlos an den Erfolg von Bohrung 21-PC-133 an, die 479,75 Meter bei 0,56% CuEq (0,408 % Kupfer, 0,013 % Molybdän, 0,13 g/t Gold und 2,89 g/t Silber) und darunter 68,25 Meter mit 0,655% Kupfer (0,016% Molybdän, 0,17 g/t Gold und 2,92 g/t Silber) erbrachte. Kein Wunder, dass Clive Massey, Universal Coppers CEO, sich darauf freut, die hochgradigen Kupfer- und Goldvererzungszonen im laufenden Jahr noch einmal auszuweiten. „Der geologische Kontext und die dreidimensionale Geometrie der hochgradigen Kupferdomänen rücken ins Blickfeld, und wir freuen uns darauf, Poplar als eines der führenden, aufstrebenden Kupfer-Gold-Explorationsgebiete im Westen Nordamerikas zu etablieren“, erklärte Massey. Die 2021 auf Poplar vertikal gebohrten Löcher wurden konzipiert, um die Kontinuität der Kupfer-Goldmineralisierung zu erproben, Erweiterungen in der Tiefe zu testen, das Verständnis der Mineralisierungsgeometrie zu verbessern und Lücken innerhalb möglicher hochgradiger mineralisierter Volumina zu füllen, womit Universal scheinbar ja erfolgreich war. Das Unternehmen will das im vergangenen Jahr gewonnene Bohrkernmaterial zudem für metallurgische Testarbeiten sowie für geologische/ressourcenbezogene Evaluierungen und Tests im Jahr 2022 zu verwenden. Der Plan für 2022 Die für dieses Jahr vorgesehenen Bohrkampagnen sollen das Volumen der Vererzung der hochgradigen Kupferzonen auf Poplar ausweiten sowie die potenziellen Ausdehnungen bereits bekannter Vererzungszonen und neue Brownfields-Kupfer- und Goldzonen testen. Die Zusammenstellung der Daten und Arbeitsprogramme zur Bestimmung der besten Ziele laufen bereits, wobei Universal auf Daten aus Jahrzenten an Explorationsarbeiten in dem Distrikt zurückgreifen kann. Ziel des Unternehmens ist es unter anderem, zusätzliche, Kupfer- und Gold- bzw. polymetallische Ziele auf dem 61.566 Hektar großen Projektgebiet zu entdecken. Wie CEO Massey weiter ausführte: „Der Porphyr-Epithermal-Gürtel in Central BC hat bedeutende Gold- und Polymetall-Entdeckungen in unmittelbarer Nähe zu verwandten Porphyr-Kupfer-Zentren erbracht. Zusätzlich zu mehreren neuen Greenfields Porphyr-Kupfer-Zielen, die wir für Tests im Laufe dieses Jahres vorbereiten, beabsichtigt Universal, nach strukturell kontrollierten Edelmetalllagerstätten zu suchen. Poplar wurde noch nie systematisch auf hochgradige Lagerstätten wie die hochgradigen Silberaderzonen im Stil von Silver Queen (Equity Metals ) oder die hochgradigen Goldbrekzienziele im Stil von Buck (Sun Summit Minerals Corp) untersucht. Universal wird sein umfassendes technisches Fachwissen einsetzen, um den Wert der hochgradigen Strukturen auf dem großen, über Straßen zugänglichen Grundstück Poplar zu erschließen." Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Gastautor: GOLDINVEST.de | 25.01.2022, 16:30

