Barry Callebaut Q1 Sales Rise 14% in Local Currencies to CHF 2,032 Million (PLX AI) – Barry Callebaut Q1 revenue CHF 2,032.2 million, up 14% in local currencies and up 14.3% in CHF. Sales volume up 8.9%, driven by strong chocolate business ( 9.6%)Says on track to deliver on mid-term guidance (PLX AI) – Barry Callebaut Q1 revenue CHF 2,032.2 million, up 14% in local currencies and up 14.3% in CHF.

Sales volume up +8.9%, driven by strong chocolate business (+9.6%)

Says on track to deliver on mid-term guidance Wertpapier

Barry Callebaut Aktie





Autor: PLX AI | 26.01.2022, 07:00

