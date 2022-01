Essity 2021 Earnings Below Expectations Even as Revenue Beats (PLX AI) – Essity FY sales SEK 121,867 million vs. estimate SEK 121,050 million.FY adjusted EBITA SEK 13,680 million vs. estimate SEK 14,140 millionFY EBITA SEK 14,051 millionFY EPS SEK 12.27 vs. estimate SEK 12.36FY net income SEK 9,810 million vs. … (PLX AI) – Essity FY sales SEK 121,867 million vs. estimate SEK 121,050 million.

FY adjusted EBITA SEK 13,680 million vs. estimate SEK 14,140 million

FY EBITA SEK 14,051 million

FY EPS SEK 12.27 vs. estimate SEK 12.36

FY net income SEK 9,810 million vs. estimate SEK 8,679 million

Says raising prices to compensate for raw materials inflation Wertpapier

Essity Registered (B) Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 26.01.2022, 07:02 | | 44 0 | 0 26.01.2022, 07:02 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer