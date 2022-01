Mit (An)Spannung wurde der Veröffentlichung der Quartalszahlen von IBM entgegengesehen. Die Marktakteure sind derzeit nervös, insbesondere dann, wenn es um Technologiewerte geht.

Doch IBM veröffentlichte ein ganz starkes Zahlenwerk und konnte mit diesem auch die Prognosen übertreffen.

Im Ergebnis legte der Aktienkurs als Reaktion auf die Zahlen zu, wenngleich an dieser Stelle festgestellt werden muss, dass sich das Chartbild von IBM damit noch nicht nachhaltig aufgehellt hat. Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten.

IBM kreierte Ende November eine beachtliche Zwischenrally. Der Kurs legte von 115 US-Dollar bis auf 140 US-Dollar zu, ehe mit dem Jahreswechsel setzten Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Aktie testete daraufhin noch einmal die Unterstützung von 125 US-Dollar.

Die starken Quartalszahlen konnten den Aktienkurs von IBM noch einmal stimulieren. Aber haben sie auch die Kraft, die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren? IBM steht derzeit am Widerstandsbereich von 136 US-Dollar. Ein Horizontalwiderstand sowie die 200-Tage-Linie versperren dem Aktienkurs hier derzeit den Weg. Eine Ausdehnung der Erholung über die 136 US-Dollar – noch besser über die 140 US-Dollar – wäre in der aktuelle Phase eminent wichtig und würde die Karten auf der Oberseite noch einmal neu mischen. Das, was jetzt unter charttechnischen Aspekten tunlichst nicht passieren sollte, ist ein Rücksetzer unter die 125 US-Dollar.

Schauen wir noch kurz auf die aktuellen Quartalsergebnisse. IBM verzeichnete in Q4 /2021 einen Umsatz in Höhe von 16,70 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Plus von 6,5 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Besonders erfreulich entwickelte sich die Gewinnseite. IBM gab den Nettogewinn in Q4/2021 mit 2,33 Mrd. US-Dollar an; nach 1,36 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.