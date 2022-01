Unterm Strich fielen diese gar nicht so schlecht aus und wussten vor allem auf Seiten des Umsatzes durchaus zu gefallen. Die Ergebnisseite schwächelte hingegen.

Bleiben wir zunächst jedoch bei den charttechnischen Aspekten.

Das zweite und dritte Quartal des vergangenen Jahres war von einer ausgeprägten Handelsspanne geprägt. OrganiGram Holdings oszillierte hierbei in den Grenzen 3,0 CAD auf der Unterseite und 4,0 CAD auf der Oberseite. Das sind Kursniveaus, von der die Aktie gegenwärtig nur träumen kann. OrganiGram Holdings kippte nach unten weg und baute die Kursschwäche bis zum Jahresende 2021 weiter aus.

Bereits zum Jahreswechsel rückte der Bereich von 2,0 CAD in den Fokus des Handelsgeschehens. Im neuen Jahr setzte sich die Kursschwäche dann weiter fort. Die Aktie unterschritt mittlerweile die Marke von 2,0 CAD, die nicht nur psychologische Bedeutung hat. Damit wurde ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst. Damit eröffnet sich auf der Unterseite nun weiteres Abwärtspotential. Selbst ein Test des markanten Tiefs aus dem Jahr 2020, das damals im Bereich von 1,35 CAD ausgebildet wurde, ist nicht auszuschließen.

Schauen wir uns die Q1–Daten von OrganiGram Holdings an. Das Unternehmen gab den Nettoumsatz in Q1/2022 mit 30,378 Mio. CAD an; nach 19,331 Mio. CAD in Q1/2021. Das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) fiel im aktuellen Berichtszeitraum mit -1,887 Mio. CAD negativ aus. Im entsprechenden Vorjahresquartal betrug das bereinigte EBITDA -5,741 Mio. CAD. Unterm Strich verblieb im aktuellen Berichtszeitraum ein Nettoverlust in Höhe von -1,305 Mio. CAD; nach einem Verlust in Höhe von -34,336 Mio. CAD in Q1 / 2021.

Kurzum. Auch OrganiGram Holdings scheint bei der Kursentwicklung im neuen Jahr zunächst nahtlos an die Performance des Vorjahres anknüpfen zu wollen. Die Aktie ist aber mittlerweile überverkauft. Mit Gegenbewegungen muss daher gerechnet werden. Allerdings erlangen diese erste Relevanz, sollten sie OrganiGram über die 3,0 CAD zurückbringen. Auf der Unterseite könnte es nun hingegen bitter werden, wenn keine Entlastung kommen sollte.