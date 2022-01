Der Jahresstart war für den Cannabis-Sektor alles andere als verheißungsvoll. Die Cannabis-Werte knüpften mit der Kursentwicklung nahtlos an die Korrekturtendenzen des Vorjahres an.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Curaleaf Holdings vom 31.12. hieß es unter anderem „[…] Der obere 2-Jahres-Chart auf Tagesbasis zeigt deutlich, dass sich die Aktie in einer prekären Lage befindet. Der im Februar installierte Abwärtstrend dominiert Chart und Handel. Nach dem Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 10 US-Dollar rückte unweigerlich der nächste wichtige Supportbereich bei 8,0 / 7,5 US-Dollar in den Fokus. Bislang kann Curaleaf diesen verteidigen. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es Curaleaf auch weiterhin gelingen würde, anderenfalls könnte es auf der Unterseite noch einmal eng werden. Kurzum. Die aktuelle Konstellation offeriert weitere Risiken auf der Unterseite. Sollte die Zone 8,0 / 7,5 US-Dollar nicht halten, könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 6 US-Dollar oder gar 5,0 US-Dollar ausdehnen. Um eine Entlastung herbeizuführen, muss Curaleaf signifikant über die 10,0 US-Dollar vorstoßen.“



Der zuletzt thematisierte Unterstützungsbereich von 8,0 / 7,5 US-Dollar steht derzeit massiv unter Druck. Bislang gelingt es Curaleaf nicht, für eine Entlastung zu sorgen. Hierzu müsste der Wert in Richtung 10,0 US-Dollar und darüber hinaus vorstoßen. Das Unvermögen der Aktie, adäquates Aufwärtsmomentum zu entwickeln und auf die vorherigen Kursverluste zu reagieren, mahnt unverändert zur Vorsicht. Wir haben dieses Mal einen 3-Jahres-Chart bemüht, um die charttechnische Konstellation adäquat darstellen zu können.

Die charttechnische Ausgangslage ist unverändert. Ein Rutsch unter die 7,5 US-Dollar würde auf der Unterseite die Zielbereiche von 6,0 US-Dollar bzw. 5,0 US-Dollar aktivieren. Dagegen brächte ein Vorstoß über die 10,0 US-Dollar Entlastung.

Curaleaf gab indes den Abschluss der Übernahme der im US-Bundesstaat Arizona tätigen Bloom Dispensaries bekannt. Bis zu 211 Mio. US-Dollar (zahlbar in Tranchen) lässt sich Curaleaf die Übernahme kosten (wir berichteten am 31.12.).

Zudem kündigte das Unternehmen an, die Ergebnisse des 4. Quartals 2021 und damit des Gesamtjahres 2021 am 07. März veröffentlichen zu wollen.