Ein Blick auf den Kursverlauf seit etwa Mai 2019 lässt eine unbestechliche inverse SKS-Formation erkennen, die mit den jüngsten Zugewinnen an der New Yorker Börse regelkonform aktiviert und dadurch mittelfristiges Aufwärtspotenzial entfaltet worden ist. Eine sehr vielversprechende Ausgangslage für das Jahr 2022.

Der US-Dienstleister aus der Ölbranche Halliburton verdiente 36 Cents je Aktie, während Analysten bislang mit einem EPS von 34 Cents gerechnet hatten. Die Nachfrage nach den Angeboten des Unternehmens stieg mit dem Anstieg der Ölpreise sprunghaft an, wie Analysten anmerken. Und die Ölpreise zeigen sich gegenüber den jüngsten Marktturbulenzen auch noch ziemlich resistent, dass ausgerechnet Halliburton klar in die Hände spielt. Halliburton erhöhte außerdem seine Quartalsdividende von 4,5 auf 12 Cents je Anteilsschein und lässt Investoren von der guten Auftragslage zusätzlich profitieren.

Ölpreise dürften weiter steigen

Die von Grund auf positive Nachricht für Halliburton ist eine stabile Preisentwicklung beim Rohöl, die Unsicherheit im Russland-Ukraine-Konflikt sowie eine brummende Weltwirtschaft untermauern ein solches Szenario. Daher lässt sich bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 24,55 US-Dollar in der Halliburton-Aktie nun kurzfristiges Aufwärtspotenzial an 32,71 US-Dollar ableiten, ein weiteres Ziel läge darüber bei grob 38,18 US-Dollar und dem dort verlaufenden Abwärtstrend. Eine vollständige Umsetzung der SKS-Formation wäre dagegen mit einem rechnerischen Anstieg an 44,85 US-Dollar verbunden. Nur ein nachhaltiger Kursrutsch mindestens unter 17,80 US-Dollar dürfte die folgende Ausgangslage negieren und weitere Abschläge auf 10,60 US-Dollar forcieren.

Halliburton (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: