Das aktuelle langfristige Szenario für den DAX

Am Freitag hieß es in der Chartanalyse des DAX, dass mehr als 61,80 % der Jahresendrally korrigiert wurden und diese somit aus Sicht der Fibonacci-Marken als beendet gilt (siehe „DAX auf neuem Jahrestief abgerechnet“). Zudem war der deutsche Leitindex in seine alte Seitwärtsrange zurückgefallen, womit er auch wieder Platz bis zum unteren Ende des gelben Rechtecks bei rund 15.000 Punkten bekam (siehe folgender Chart). Dieses Kursziel sei insbesondere erreichbar, „wenn die Rechteckgrenze bei 15.430 Punkten unterschritten wird“, hieß es dazu. Vorgestern durchbrach der DAX die genannte Marke und fiel prompt bis an das untere Ende der monatelangen Seitwärtsbewegung.