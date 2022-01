Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 152,20 $ , was einem Rückgang von -2,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

> MÄRKTE & KURSE | Der schon bekannte Krisencocktail aus Ukrainekrise, Omikron und der Aussicht auf steigende Zinsen belastete am Dienstag erneut die US-Börsen. Zudem rückt die Fed-Sitzung am Mittwoch in den Fokus, wo Fed-Chef Jerome Powell heute Abend die erste Zinserhöhung des Jahres verkünden könnte. Jede Erhöhung oberhalb von 0,25 % könnte die Kurse am Donnerstag aber wieder erneut in den Keller schicken. Am Mittwoch stand der Dow Jones zwischenzeitlich 2 % im Minus, grenzte den Verlust aber zum Handelsschuss auf -0,19 % bei 34.297 Punkte ein. Der Ausverkauf bei den Technologiewerten ging unterdessen weiter: So verloren S&P 500 (- 1,22 % auf 4.356 Punkte) und vor allem der Nasdaq 100 (-2,48 % auf 14.149 Punkte) deutlich. Heute legt im Rahmen der laufenden Berichtssaison der Elektrowagenbauer Tesla seine Quartalszahlen vor. Der Dax eröffnete heute mit einem deutlichen Plus von 0,98 % bei 15.273 Punkten und baute das Plus im weiteren Verlauf des frühen Handels auf 1,4 % aus. Gute Nachrichten gab es gestern Abend von Microsoft.