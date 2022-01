Durch die hawkishe Wende der Fed wird aus dem jahrelang gültigen Mantra "buy the dip" (kauf den Rücksetzer) nun "sell the rally" (verkaufe die Rally). Eine solche Rally ist nach den Aussagen der Fed durchaus möglich, zumal die Indizes wieder überverkauft sind. Das ändert aber nichts daran, dass die US-Notenbank die Bekämpfung der Inflation als oberstes Ziel von Biden mit auf den Weg bekommen hat - sie versucht daher die financial conditions zu straffen. Und bei diesen financial conditions gibt es zwei starke Stellschrauben für die Notenbank: den Aktienmarkt und die himmelhohen Immobilienpreise. Daher ist die Fed nicht mehr der Freund und Helfer der Aktienmärkte, sondern die größte Gefahr. Powell wird heute versuchen, möglichst vage zu bleiben..

