Das Geschäft mit Corona-PCR-Tests läuft wie verrückt. Weil man der Nachfrage nicht Herr wird, muß die Vergabe „priorisiert“ werden. Die gegenüber dem Antigenschnelltest wesentlich zuverlässigeren PCR-Tests sollen vor allem in Krankenhäusern, in Praxen, in der Pflege sowie für Risikopatienten zur Verfügung stehen. Synlab, die größte Laborkette Europas, befindet sich schon längst an der Kapazitätsgrenze. Gearbeitet wird praktisch rund um die Uhr. Vor diesem Hintergrund ist die bislang maue Kursentwicklung der Aktie eigentlich nicht zu verstehen. Synlab ging im letzten April an die Börse, der Ausgabepreis lag mit 18 Euro am unteren Ende der Preisspanne. Aktuell 19,15 Euro. Bundesweit analysiert der Labordienstleister mehr als 250.000 PCR-Tests pro Woche. In den ersten neun Monaten kletterte der Umsatz um gut 64% auf 2,8 Milliarden Euro. Der Löwenanteil des Umsatzanstiegs entfiel auf die PCR-Tests. Die Arbeit dürfte auch in Zukunft nicht ausgehen. In Deutschland werden Gen-Sequenzierungen lediglich in 5% der Fälle durchgeführt, obwohl das Verfahren wichtige Daten für die Entwicklung der Mutanten liefert. Auch der Gewinn sprudelt, der Börsenneuling schaffte in den ersten neun Monaten eine Verdreifachung des Gewinns auf 761 Millionen. Akquisitionen sind Teil der Geschäftsstrategie. Im laufenden Turnus wurden bereits 18 Zukäufe im Gesamtwert von rund 250 Millionen abgeschlossen. Zu Jahresbeginn kauften die Münchener ein spanisches Labor, das sich auf Genetik und Bioinformatik spezialisiert hat. Synlab ist viel mehr als PCR. Die Münchener bieten 5.000 verschiedene Tests an, sind in 36 Ländern vertreten und betreiben ein Netzwerk von mehr als 450 Laboren. Das Unternehmen führt jährlich etwa 500 Millionen Tests durch. Im abgelaufenen Turnus soll der Umsatz um ein gutes Drittel auf mehr als 3,5 Milliarden geklettert sein. Damit werden die Prognosen zum Börsengang übertroffen. Im laufenden Turnus soll der „Corona-Effekt“ sich abschwächen, doch sind Prognosen wie sich die Pandemie weiterentwickelt kaum möglich. Aktuell wird Synlab mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Milliarden bewertet, das KGV lumpige 9. Auch völlig unabhängig von Corona werden medizinische Tests immer wichtiger. Gesundheit ist ein klarer Zukunftstrend. Fazit: Kaufen und liegenlassen!