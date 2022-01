Abbildung 1: Lage des Goldprojekts Alegre

Alegre befindet sich auf demselben Goldmineralisierungstrend (Gurupi-Gürtel) wie das fortgeschrittene Goldprojekt Cachoeira von Goldmining, das nur 15 Kilometer nördlich gelegen ist und angezeigte Ressourcen von 17,5 Millionen Tonnen bei 1,23 g/t Gold aufweist. Nur rund 30 Kilometer südlich liegt das CentroGold-Projekt von Oz Minerals mit u.a. angezeigten Ressourcen von 21,0 Mio. Tonnen zu 1,90 g/t Gold. CentroGold gilt allgemein als eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Brasiliens! Alegre selbst ist über einen Highway von der Stadt Belem aus zu erreichen, die wiederum an den Linienflugverkehr angebunden ist.

Das Alegere-Projekt umfasst dem Unternehmen zufolge eine Reihe von Goldvorkommen, die in Verbindung mit der nordwestlich verlaufenden Tentugal-Scherzone des Gurupi-Grünsteingürtels stehen. Und auf dem Projekt existieren mehrere ehemalige oder aktive handwerkliche Goldminen (Garimpos) von beträchtlicher Größe, was das enorme Goldpotenzial des Projekts noch einmal belegt.



Abbildung 2: Lage des Grundstücks des Alegre-Goldprojekts (gelb) zwischen dem Cachoeira-Goldprojekt von Goldmining (grün) im Norden und CentroGold von OZ Minerals im Süden, innerhalb derselben stratigraphischen Einheit. https://www.goldmining.com/projects/brazil/cachoeira/

https://www.ozminerals.com/en/where-we-work/gurupi/centrogold

Die lokalen Goldschürfer gewinnen Gold aus einer verwitterten Saprolitzone. Brascan ist der Ansicht, dass sich die Saprolit-Goldmineralisierung wahrscheinlich bis in das darunter liegende Grundgestein erstreckt, sodass dies ein Schwerpunkt des erwarteten Explorationsprogramms sein wird. Zunächst will Brascan die Ziele mit geophysikalischen Messungen und durch Oberflächenproben untersuchen. Die Company geht davon aus, dass sich aus diesen Arbeiten starke Bohrziele ergeben werden, insbesondere angesichts der nachgewiesenen Goldproduktion der Garimpeiros, mit denen Brascan bei seinen Arbeiten natürlich bestmöglich zusammenarbeiten will.

Balbir Johal, Director und CEO von Brascan, erklärte: „Angesichts der zentralen Lage des Grundstücks Alegre, das von Goldressourcen im Besitz anderer Bergbauunternehmen umgeben ist, ist das Potenzial, eine Goldressource mit industriellem Gehalt zu finden, bemerkenswert. Brascan verfügt über die nötigen finanziellen Mittel, um im Februar ein großes Explorationsprogramm durchzuführen.“

Für den Erwerb von 100 Prozent an Alegre muss Brascan 1 Mio. CAD in die Exploration stecken und 400.000 CAD an den brasilianischen Optionsgeber Chapada Brasil Mineração Ltda.(„CBM“) bezahlen. Darüber hinaus erhält CBM 750.000 Aktien von Brascan. Es wurde eine marktübliche 2%ige Netto-Schmelzlizenzgebühr (NSR) vereinbart, von der Brascan 50 % für 1 Mio. CAD bei oder vor einer Produktionsentscheidung erwerben kann.

Unter Führung eines technischen Komitees, in dem beide Parteien vertreten sind, wird CBM für Brascan das Projektmanagement- und Felddienstleistungen übernehmen. CBM verfügt über reiche Erfahrung mit Explorations- und Bergbauprojekten in anderen Teilen Brasiliens und besitzt ein Explorationscamp weniger als eine Stunde von Alegre entfernt.



Abbildung 3: Gold-Garimpo von beträchtlichem Ausmaß auf dem Grundstück Alegre.

Zusätzliche brasilianische Goldziele

Brascan führt gleichzeitig detaillierte Due-Diligence-Prüfungen für zwei weitere Goldprojekte in Brasilien durch. Eines davon befindet sich im Bundesstaat Goias, etwa drei Autostunden von Brasilia entfernt, wo Brascan entlang eines 1,6 km langen mineralisierten Strangs ein großes Potenzial für Gold identifiziert hat. Das Projekt könnte sich auch für die Entnahme von Großproben im Rahmen einer brasilianischen Versuchsbergbaulizenz eignen, während das "Blue-Sky"-Potenzial erkundet wird. Das andere Projekt befindet sich im Herzen des traditionellen brasilianischen Bergbaureviers im Bundesstaat Minas Gerais.

Fazit: Brascan hat sich mit dem Alegre Goldprojekt ein saftiges Filetstück entlang bekannten der „Tentugal Shear Zone“ gesichert. Die Nachbarschaft spricht Bände: IAM Gold, Kinross und GoldMining sind vertreten. Die Earn-In Bedingungen sind als fair zu bezeichnen und Brascan kann sich die Ausgaben von 1 Mio. CAD Exploration und 400.000 CAD Cash ohne weiteres leisten. Durch die Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner spart sich Brascan die Kosten und den zeitlichen Aufwand, ein eigenes Camp aufzubauen. Auch darum kann die Exploration schon im Februar beginnen. Überdies haben die lokalen Garimpeiros einen guten Teil der Exploration schon vorweggenommen. Brascan will den 7,5 Kilometer langen Goldkorridor untersuchen, den sie mit ihrer Arbeit bereits definiert haben. Es bleibt zu wünschen, dass Brascan einen fairen Ausgleich mit den lokalen Goldschürfern findet. Wir bleiben an der Story dran.

