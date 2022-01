Doré Copper Mining startet 7 Mio. Dollar schweres Bohrprogramm!

Doré Copper Mining hat sein diesjähriges Bohrprogramm für seine Kupfer-Gold-Projekte in Québec vorgestellt. Insgesamt werden 7 Mio. Dollar in ein 50.000 Bohrmeter umfassendes Programm investiert. Mit zwei Drills hat man schon losgelegt.

Doré Copper Mining: 50.000 Bohrmeter, 7 Mio. Dollar

Mit zwei Bohrgeräten ist Doré Copper Mining (0,68 CAD | 0,48 Euro; CA25821T100) bereits auf seinem Flaggschiffprojekt Corner Bay am Arbeiten. Anfang März erwartet man auf der Liegenschaft das dritte Bohrgerät. Hier sollen im laufenden Programm insgesamt 45.000 Bohrmeter niedergebracht werden. Im Fokus steht dabei die Aufwertung der bestehenden Ressource, die bisher auf 157 Mio. Pfund Kupferäquivalent (indicated) bzw. 320 Mio. Pfund Kupferäquivalent (inferred) kommt. Durch die Bohrungen soll die inferred-Ressource in die höhere Kategorie „indicated“ aufgewertet werden; dies geschieht durch sogenannte Infill-Bohrungen. CEO Ernest Mast erwartet eine „excellent resource conversion rate from the Inferred to Indicated“. Weitere 5.000 Bohrmeter sind für das naheliegende Devlin-Projekt eingeplant. Die Ausgaben für das gesamte Programm belaufen sich auf 7 Mio. CAD. Finanziell ist man gut aufgestellt. Doré Copper verfügte zum Jahreswechsel über eine Cash-Position in Höhe von 14 Mio. CAD und ist schuldenfrei.

Neue PEA, erste Feasibility-Studie

Die Ergebnisse des Bohrprogramms fließen in eine neue Ressourcenschätzung und die geplante Feasibilty-Study, also Machbarkeitsstudie, für das Corner Bay-Vorkommen ein. Von hier aus will das Unternehmen seine Produktion starten und das abgebaute Erz in die nahe gelegene Verarbeitungsanlage Copper Rand bringen. Vor der Feasibility-Study wird es aber wahrscheinlich noch im laufenden Quartal eine Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für Corner Bay geben. DIe Feasibility Study dürfte dieses Jahr starten und Anfang 2023 abgeschlossen werden. Das Minenleben für Corner Bay gibt Mast mit 13 bis 14 Jahren an. Daneben verfügt das Unternehmen rund um seine Verarbeitungsanlage Copper Rand mehr als ein Dutzend Vorkommen, auf denen früher bereits Kupfer und Gold abgebaut wurde. Langfristig sollen diese sukzessive entwickelt werden und das Erz dann auf Copper Rand verarbeitet werden.