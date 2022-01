Korrektur! Das Starterdepot im Rückwärtsgang Foto: Aktienfinder.net Die Korrektur an der Börse ist auch im Starterdepot nicht spurlos vorüber gegangen. Anfang des Jahres erreichte unser Starterdepot sein Allzeithoch und war mit über 3.000€ Kursgewinn schon 19.800€ schwer (davon knapp 500€ Cash). Im Zuge der Korrektur hat unser Starterdepot 1.250€ an Marktwert verloren, was Kursverlusten in Höhe von 6,5% entspricht. Foto: Aktienfinder.net Mit dem Starterdepot investieren wir in Dividenden-Aktien, um langfristig ein Vermögen inklusive einem passivem Einkommen aufzubauen. Dafür investieren wir Monat für Monat 500€ in 20 Qualitäts-Aktien, für die wir uns gemeinsam mit der Community entschieden haben, nachdem wir die Aktien zuvor im Aktienfinder analysiert hatten. Leider können uns auch Qualitätsaktien nicht vor Rückschlägen bewahren. So fielen die Verluste einzelner Aktien vom 01. bis zum 25. Januar mit Kursverlusten von bis zu 16 Prozent teils schmerzlich aus. Name Bestand Wert 01.01.2022 Wert 26.01.2022 +/- € +/- % 3M 5.03 763.26 747.55 -15.71 -2.1% Adidas 2.91 712.2 682.82 -29.38 -4.1% Amazon 0.33 936.06 783.62 -152.44 -16.3% American Tower 3.24 812.82 694.05 -118.77 -14.6% Apple 8.79 1354.38 1218.68 -135.7 -10.0% Cisco Systems 19.8 1080.93 956.26 -124.67 -11.5% Diageo 20.5 963.35 883.21 -80.14 -8.3% Fresenius SE 19 647.98 669.44 21.46 3.3% Home Depot 3.5 1256.44 1085.65 -170.79 -13.6% Johnson & Johnson 5.69 834.14 818.51 -15.63 -1.9% McDonald’s 4.29 990.15 926.16 -63.99 -6.5% Microsoft 4.56 1328.17 1138.03 -190.14 -14.3% Novo Nordisk 11.9 1150.93 971.57 -179.36 -15.6% PepsiCo 6.23 931.08 919.87 -11.21 -1.2% SAP 6.27 758.33 710.93 -47.4 -6.3% Tencent 13.6 681.86 708.71 26.85 3.9% Texas Instruments 6.1 990.7 914.37 -76.33 -7.7% Unilever 15.7 711.91 707.05 -4.86 -0.7% Union Pacific 4.81 1045.57 1014.39 -31.18 -3.0% Visa 4.44 825.34 769.2 -56.14 -6.8% Was bedeuten hohe Verluste in kurzer Zeit für das Starterdepot? Viele Jungaktionäre geben nach den ersten Rückschlägen auf. Selbst bezahlte Börsendienste werfen bei einer unbefriedigenden Performance das Handtuch, indem ihre alten Musterdepot durch neue ersetzt werden, was selbstverständlich nicht der Anspruch des Aktienfinders und unserer Community ist. Glücklicherweise ist die Situation deutlich weniger dramatisch als man annehmen könnte. Denn hohe Kursverluste innerhalb eines kurzen Zeitraums verzerren die Wahrnehmung ins Negative. Deshalb ist bei Rückschlägen an der Börse wichtig, etwas Abstand vom Tagesgeschehen zu gewinnen. Das kann geschehen, indem du deine Aufmerksamkeit auf die Entwicklung deines Depots über den gesamten Zeitraum lenkst. Tu wir das, sieht die Vermögensentwicklung des Starterdepots ganz anders aus. Seite 2 ► Seite 1 von 3





