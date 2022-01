Unmittelbar vor dem heutigen (26.01.) Termin der US-Notenbank steigt die Spannung und Nervosität. Gold geht aktuell etwas in Deckung und entfernt sich von den Tageshochs.

Die Aktie des Goldproduzenten Gold Fields befindet sich in einer überaus interessanten Konstellation. Der Verlauf des heutigen Termins der US-Notenbank könnte das Szenario in die eine oder aber in die andere Richtung auflösen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 04.01.2022 hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit baute sich der Vorstoß weiter aus. Die Widerstände bei 10,0 US-Dollar und 10,4 US-Dollar wurden überwunden. Der Ausbruch über die 10,4 US-Dollar eröffnete der Aktie zudem weiteres Kurspotential in Richtung der 11,0 US-Dollar. Ein Ausbruch über die 11,0 US-Dollar würde das Chartbild von Gold Fields weiter aufhellen, doch die Aktie scheiterte jüngst in einem ersten Versuch. Das Scheitern an der Marke von 11,0 US-Dollar sollte noch nicht überbewertet werden, schließlich lag hinter der Aktie ein veritabler Zwischensprint. Im das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer jedoch auf 10,4 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es für Gold Fields hingegen unter die 10,0 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“

In den letzten Handelstagen entbrannte ein zähes Ringen um die Marke von 11,0 US-Dollar. Gold Fields baute zwar Druck auf der Oberseite auf, aber bislang gelang es der Aktie nicht, sich entscheidend von den 11 US-Dollar abzusetzen. Sollte dieses Unterfangen dennoch gelingen, könnte sich die Bewegung bis in den Bereich des markanten Hochs bei 11,8 US-Dollar ausdehnen. Dieses wurde Ende November / Anfang Dezember 2021 ausgebildet.

Kurzum. Das Chartbild von Gold Fields wirkt derzeit stabil. Die aktuelle Konstellation offeriert die Ausdehnung der Bewegung in Richtung 11,8 US-Dollar. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollte der Bereich von 10,4 US-Dollar nicht unterschritten werden. Welches Szenario sich letztendlich durchsetzen wird, dürfte maßgeblich vom heutigen Termin der US-Notenbank samt begleitender Kommentare und Kommuniqués abhängen.