Bekanntlich ist Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR; FRA: N8HP) durch die Akquisition des Santander Projekts von Trevali seit Anfang Dezember 2021 unter die produzierenden Unternehmen aufgerückt. Jetzt hat das Unternehmen die erste Mineralressourcenschätzung für die beiden Lagerstättenteile Magistral und Pipe auf dem Santander Projekt in Huaral, Departement Lima, Peru, veröffentlicht. Gleichzeitig kündigt Cerro de Pasco umfangreiche Bohrungen von mindestens 16.000 Metern an, um die Ressource zu erweitern bzw. deren Zuverlässigkeit zu erhöhen. Ebenso plant das Unternehmen aussichtsreiche Explorationsziele rund um die bestehenden Produktionsstätten weiter zu verfolgen.

Der technische Bericht mit dem Titel „Cerro de Pasco Resources - NI 43-101 and Resource Estimate Updates for Santander Mine Magistral and Pipe, Peru“, datiert mit 24. Januar 2022, unterstützt die vom Unternehmen in seiner Pressemitteilung vom 8. November 2021 veröffentlichten Angaben. Der NI 43-101 konforme technische Bericht wurde von DRA AMERICAS PERU, einer Tochtergesellschaft der DRA Global Limited (ASX: DRA | JSE: DRA), einer weltweit in den Bereichen Engineering, Projektabwicklung und Betriebsmanagement tätigen Gruppe, erstellt.