Subsea 7 Gets Offshore Project Worth $150-300 Million (PLX AI) – Subsea 7 awarded project offshore US Gulf of MexicoSubsea 7 gets project between USD 150 million and USD 300 million (PLX AI) – Subsea 7 awarded project offshore US Gulf of Mexico

Subsea 7 gets project between USD 150 million and USD 300 million Wertpapier

Subsea 7 Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 26.01.2022, 19:16 | | 36 0 | 0 26.01.2022, 19:16 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer