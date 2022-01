Tesla Earnings Beat, but Shares Fall on Factories Running Below Capacity Through 2022 (PLX AI) – Tesla Q4 adjusted EPS USD 2.54 vs. estimate USD 2.34.Q4 adjusted net income USD 2,879 million vs. estimate USD 2,554 millionQ4 free cash flow USD 2,775 millionQ4 adjusted EBITDA USD 4,090 million vs. estimate USD 3,894 millionQ4 EBIT … (PLX AI) – Tesla Q4 adjusted EPS USD 2.54 vs. estimate USD 2.34.

Q4 adjusted net income USD 2,879 million vs. estimate USD 2,554 million

Q4 free cash flow USD 2,775 million

Q4 adjusted EBITDA USD 4,090 million vs. estimate USD 3,894 million

Q4 EBIT margin 14.7%

Tesla says factories have been running below capacity for several quarters as supply chain became the main limiting factor, which is likely to continue through 2022

We have sufficient liquidity to fund our product roadmap, long-term capacity expansion plans and other expenses



