Varta – der nächste Gewinner-Schein…

Varta bleibt heiß umkämpft. Nachdem im schwachen Marktumfeld die 100er-Marke endgültig fällig war, stabilisiert sich die Aktie wieder. Wir sehen den Titel mittelfristig in einer breiten Seitwärtsphase und haben einen entsprechenden Schein für unsere Abonnenten vorgestellt. Knapp 100 Prozent Rendite in wenigen Monaten bei einer Stabilisierung. Das Produkt gibt’s in unserem spekulativen Bereich. Dort haben übrigens unsere Inliner den Absturz der vergangenen Wochen fast komplett aufgefangen und viel Freude gemacht.