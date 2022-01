SGS FY Revenue Tops Estimates, Rising 14.3% (PLX AI) – SGS FY revenue CHF 6,400 million vs. estimate CHF 6,370 million.FY adjusted EBIT CHF 1,055 millionFY free cash flow CHF 635 millionDividend CHF 80CEO says will continue to evolve into a more sustainable, digital and data-driven company (PLX AI) – SGS FY revenue CHF 6,400 million vs. estimate CHF 6,370 million.

Autor: PLX AI | 27.01.2022, 06:40

