Fazit

Weiterhin steht aus technischer Sicht der Bereich um 95,00 US-Dollar beim Öl-Future Brent Crude als Ziel im Fokus, bestehende Long-Positionen sollten jetzt allerdings enger abgesichert werden. Wer an einem frischen Investment interessiert ist, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD1AVM zurückgreifen und damit noch eine Renditechance von glatt 100 Prozent erzielen. Ziel des Scheins läge in diesem Fall bei 9,36 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 85,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Daraus leitet sich nun ein Ausstiegskurs im Schein von 0,51 Euro ab.