Deutsche Bank glänzt wieder

„Sell the rally“ lautete das Motto am Aktienmarkt nach der gestrigen Sitzung der US-Notenbank Fed. Nachdem Jerome Powell sowohl eine potenzielle Zinserhöhung für März als auch die Verkürzung der Bilanz verkündet hat, zwang dies die Wall Street schon gestern und zwingt heute Morgen auch den Deutschen Aktienindex in die Knie. Nun ist die Frage, ob auf der anderen Seite die „Buy the dip“-Strategen an Tag Eins nach der Verkündung der Zinswende schon wieder bei Aktien zugreifen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor. Übrgiens – in unserem Börsendienst gehört die Deutsche Bank zu den Favoriten 2022. Wir stellen die aussichtsreichsten Produkte vor.