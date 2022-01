Nach ihrem von der Finanzkrise verursachten Absturz konnte sich die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) in den vergangenen Jahren wieder deutlich von ihren historischen Tiefständen nach oben hin absetzen. Nach der offenbar erfolgreichen Umsetzung der Restrukturierungs- und Sparmaßnahmen kehrte die Bank nachhaltig in die Gewinnzone zurück, was zu Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 führte. Da sich alle vier Geschäftsbereiche zumindest im Rahmen der Erwartungen entwickeln, geht der Konzernchef auch für das kommenden Jahr von einer positiven Geschäftsentwicklung aus.

Nach der Veröffentlichung der erfreulichen Nachrichten legte die Aktie im frühen Handel des 27. Januar 2022 um vier Prozent zu. Kann die nach wie vor als stark unterbewertet eingeschätzte Deutsche Bank-Aktie, die in neuen Analysen nach den Quartalszahlen mit Kurszielen von bis zu 13,90 Euro (Warburg Research) zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 13 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.