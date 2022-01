Nach der kräftigen, über Monate währenden Korrektur gelang der Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Halliburton schließlich im März 2020 im Bereich von 4+ US-Dollar die Ausbildung eines Tiefs und anschließend die Etablierung einer neuen Aufwärtsbewegung.

Diese Aufwärtsbewegung dominiert noch immer das Handelsgeschehen. In deren Verlauf gelang es Halliburton wichtige Chartmarken zurückzuerobern. Vor allem die Sprünge über die Marken von 18+ US-Dollar und 25+ US-Dollar kann man als Meilensteine bezeichnen.

Aktuell hat Halliburton bereits den Kontakt zu nächsten Widerstandszone um 32+ US-Dollar aufgenommen. Gelingt es der Aktie, ein weiteres Kaufsignal auszulösen?

Rückenwind bekommt die Aktie gegenwärtig von dem starken fundamentalen Umfeld. Die robusten Ölpreise bieten den idealen Nährboden für weitere Kurssteigerungen in den Produzentenaktien. Zudem legte Halliburton kürzlich recht robuste Quartalsergebnisse vor.

Halliburton gab den Umsatz im 4. Quartal 2021 mit 4,277 Mrd. US-Dollar an; nach 3,237 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2020. Das Unternehmen verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 824 Mio. US-Dollar; nach einem Verlust in Höhe von -235 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn in Q4 / 2021 auf 320 Mio. US-Dollar.

Kurzum. Angetrieben von dem starken Umfeld nimmt die Aktie nun den Widerstand bei 32+ US-Dollar ins Visier. Ein Ausbruch über diesen vermeintlich gut ausgebauten Widerstand würde ein weiteres, starkes Kaufsignal liefern und der Aktie im besten Fall den Weg in Richtung 40 US-Dollar ebnen. Um die Aufwärtsbewegung am Laufen zu halten, sollten Rücksetzer im Idealfall auf den Bereich von 25+ US-Dollar begrenzt bleiben.