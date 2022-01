Die Aktie des Goldproduzenten Kinross Gold durchlief in den letzten Wochen eine schwierige Phase.

Seit unserer letzten Kommentierung zu Kinross Gold vom 29.12.2021 hat sich einiges getan. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Dieser Vorstoß ist jedoch noch mit Vorsicht zu genießen. Bis dato lässt er Durchschlagskraft vermissen und wirkt stattdessen etwas fragil. Nichtsdestotrotz hat sich Kinross Gold an den Widerstand von 5,7 US-Dollar heran gekämpft. Ein Ausbruch über die 5,7 US-Dollar, noch besser über die 6,0 US-Dollar, würde dem Ganzen mehr Relevanz verleihen. Ob es dazu kommen wird, dürfte maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Goldpreises abhängen. Auf der Unterseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Einen signifikanten Bruch der 5,0 US-Dollar gilt es unter allen Umständen zu verhindern. Sollte es hierzu kommen, muss die Situation neu bewertet werden.“

Nach einem zähen Ringen um den Bereich von 5,7 US-Dollar gelang es Kinross Gold schließlich doch, diese Hürde zu meistern und sich so den Weg in Richtung 6,0 US-Dollar zu ebnen. Eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung über die 6,0 US-Dollar hinweg wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig gewesen. Doch im entscheidenden Moment versagten der Aktie die Kräfte. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen Kinross Gold auf die Unterstützung von 5,5 / 5,4 US-Dollar zurück.

Der Goldpreis reagierte enttäuscht auf die gestrigen Ergebnisse des Treffens der US-Notenbank. Die Marktakteure reagierten hier verschnupft auf die recht vagen Aussagen der Fed. Eine Leitzinsanhebung im März war bereits mehr oder weniger eingepreist. So weit, so gut. Aber über alles das, was danach noch kommen könnte, hätte man sich ein wenig mehr Klarheit gewünscht. Insofern darf weiter über Ausmaß und Zeitplan der Maßnahmen spekuliert werden.

Kurzum. Die Abwärtsreaktion des Goldpreises setzt(e) auch den Produzentenaktien zu. Kinross Gold muss nun die Zone 5,5 / 5,4 US-Dollar verteidigen, um nicht Gefahr zu laufen, auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten. Sollte es unter die 5,0 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Dagegen würde ein Ausbruch über die 6,0 US-Dollar das Chartbild erheblich aufhellen. Kinross Gold wird die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2021 sowie die Produktionsprognose 2022 am 16. Februar vorlegen.