Das Projekt Titan erstreckt sich über 90 Quadratkilometer mit über 50 historischen hochgradigen Minen unter einer einzigen Explorationsgenehmigung 27507. Wie das Goldprojekt Big Hill wurde auch das Projekt Titan seit den 1980er Jahren nur in geringem Umfang modern exploriert und bietet dem Unternehmen ein breiteres Spektrum an Zielen für die Suche nach der Quelle der historischen Goldminen.

Durch eine strategische Akquisition hat Queensland Gold Hills ( TSX.V: OZAU; FRA: MB3 ) seinen Fußabdruck im historischen Bergbaudistrikt von Queensland erheblich erweitert. Direkt angrenzend an sein Big Hill-Projekt hat das Unternehmen das 90 Quadratkilometer große Goldprojekt Titan erworben und sein Lizenzgebiet auf einen Schlag mehr als vervierfacht. Das Big Hill-Goldprojekt und das Titan-Projekt umfassen zusammen 54 historische Minen in den Talgai Goldfeldern im erweiterten Warwick-Texas Distrikt. Damit beträgt der gesamte Landbesitz des Unternehmens im Goldgebiet Warwick-Texas jetzt 110 km².



Abbildung 1: Karte von Big Hill (rot) mit der angrenzenden Lizenz Orefox Titan (blau).

Blair Way, der CEO von Queensland Gold Hills, kommentierte: „Dies ist ein Meilenstein für das Unternehmen, da wir unseren Landbesitz in den historischen Goldfeldern in Queensland vervierfachen. Diese jüngste Akquisition positioniert das Unternehmen als bedeutenden Besitzer von über 110 Quadratkilometern im Goldgebiet Warwick-Texas.“

Gemäß eines Aktienverkaufsvertrags zwischen dem Unternehmen und Orefox Titan Pty Ltd. erwirbt Queensland Gold Hills 100% der ausstehenden Stammaktien von Orefox von dessen einzigem Aktionär, Warwick Anderson. Im Gegenzug emittiert Queensland Gold Hills 300.000 Stammaktien, was der Genehmigung der TSX Venture Exchange unterliegt. Die Übernahme von Orefox ist eine Transaktion, die nicht an einen Dritten gebunden ist, und die zu emittierenden Stammaktien unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen 4-monatigen Haltefrist.

Fazit: Queensland Gold Hills ist noch nicht einmal einen vollen Monat an der Börse und meldet bereits die erste strategische Akquisition. Das Unternehmen vervierfacht seinen Fußabdruck und verzehnfacht die Zahl historischer Projekte im Lizenzgebiet. Das dürfte den Geologen auf absehbare Zeit Futter genug bieten. Sie wollen die historischen Abbaustätten mit modernen Explorationsmethoden untersuchen, ähnlich wie das z.B. E79 Resources (CSE: ESNR) im australischen Bundesstaat Victoria erfolgreich vorgemacht hat. Offenbar hat der Verkäufer großes Zutrauen in die Fähigkeiten von Queensland Hill. Er gibt seine Lizenz für gerade einmal 300.000 Aktien ab. Das entspricht beim heutigen Kurs von rund 0,31 CAD gerade einmal dem Gegenwert von 100.000 CAD. Da können sich die Aktionäre von Queensland Hill sicher nicht beklagen.

