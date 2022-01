In Kürze wird Advanced Micro Devices (AMD) über die Finanzergebnisse des Dezember-Quartals 2021 berichten.

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung sind jedoch dunkle Wolken über den Kursverlauf von AMD aufgezogen.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu AMD überschrieben wir am 08.01. mit „Das könnte jetzt brenzlig werden!“. Darin hieß es unter anderem „[…] Bereits in unserer gestrigen Kommentierung zu Nvidia thematisierten wir die Formation eines fallenden Dreiecks. Auch im Chart von Advanced Micro Devices lässt sich dieses Muster ausmachen, wenngleich dieses nicht ganz so stark ausgeprägt ist, wie bei Nvidia. AMD beendete die erste Handelswoche des Jahres im Bereich von 130 US-Dollar und damit im Bereich des markanten Tiefs von Mitte Dezember. Damit ist die Aufgabenstellung für AMD klar definiert. Die Aktie muss die 130 US-Dollar verteidigen. Anderenfalls droht auf der Unterseite die Ausdehnung der Korrektur. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 130 US-Dollar kommen, würden die 120 US-Dollar als nächstes mögliches Bewegungsziel in den Fokus rücken. Sollte es auch darunter gehen, würden mit den 110 US-Dollar und den 100 US-Dollar weitere Unterstützungen und damit potentielle Haltebereiche warten. Um für eine nachhaltige Entspannung des Chartbilds zu sorgen, muss AMD über den Bereich von 146 / 150 US-Dollar zurückkehren.“



In der Folgezeit wurde es dann aus charttechnischer Sicht interessant. Die Aktie löste das fallende Dreieck zunächst regelkonform über die Unterseite (130 US-Dollar) auf. Der Kurs drehte allerdings zügig wieder nach oben ab und lief in Richtung 140 US-Dollar. In dieser Phase sah alles nach einer veritablen Bärenfalle aus. Doch der Vorstoß auf der Oberseite fiel mit Erreichen der 140 US-Dollar wieder in sich zusammen. Im zweiten Anlauf entwickelte sich dann die bereits zuvor zu erwartende Abwärtsdynamik. Die Bären übernahmen dann doch das Kommando.

Nach dem Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 120 US-Dollar ist AMD nun drauf und dran, die Bewegung in Richtung 100 US-Dollar auszudehnen. Aktuell wird der Rücksetzer an der 200-Tage-Linie im Bereich von 110 US-Dollar gestoppt.

Kurzum. Die Weichen in Richtung 100 US-Dollar scheinen gestellt zu sein. Nur ein beherzter Sprung über die 120 US-Dollar würde dieses Szenario vielleicht noch einmal abwenden. AMD hat die Veröffentlichung seiner aktuellen Quartalsergebnisse für den 01.02. angekündigt. Mit Blick auf die angespannte Charttechnik sollten negative Überraschungen tunlichst ausbleiben…