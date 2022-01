Die Korrektur bei Aurora Cannabis setzt sich unvermindert fort. Das Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren, ist bezeichnend für die aktuelle Situation.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (20.11.) zu Aurora Cannabis hieß es unter anderem „[…] Als Folge der Zahlen kreierte sich dann doch noch ein Ausbruchsszenario auf der Oberseite. Die Aktie übersprang die 9,5 CAD und konnte temporär auch die 10,0 CAD überwinden. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 11,0 CAD (u.a. verläuft in diesem Bereich die 200-Tage-Linie) hätte der Aktie womöglich weiteren Schwung gegeben. Doch dazu kam es nicht. Gewinnmitnahmen setzten ein. Die Aktie tauchte ab. Kurzum. Aurora Cannabis legte eher durchwachsene Zahlen vor. Licht und Schatten wechselten ab. Die Aktie konnte dennoch zunächst ein Ausbruchsszenario in Richtung 11 CAD kreieren. Dieser Vorstoß ist in den letzten Handelstagen jedoch verpufft. Der Bruch der 9,5 CAD wiegt schwer. Sollte es Aurora Cannabis nicht rasch gelingen, dieses zu korrigieren, könnten auf der Unterseite noch einmal die Unterstützungen bei 8,2 / 8,0 CAD und 7,5 CAD in den Fokus geraten.“