Immofinanz Says EUR 22.7 Bid from CPI Is Still Too Low (PLX AI) – Immofinanz says welcomes announced increase but CPI offer price still too low.Immofinanz says EUR 22.7 price clearly below the current value of the company (PLX AI) – Immofinanz says welcomes announced increase but CPI offer price still too low.

Immofinanz says EUR 22.7 price clearly below the current value of the company Wertpapier

Immofinanz Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 27.01.2022, 18:00 | | 26 0 | 0 27.01.2022, 18:00 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer