In der letzten charttechnischen Besprechung zu Dow Inc. vom 7. Januar 2022: „Dow Inc.: Knackpunkt 60 USD“ wurde auf den laufenden Abwärtstrend mit einer entsprechenden Barriere um 60,00 US-Dollar hingewiesen. Heute reiht sich die Aktie in die Dow Jones-Gewinnerliste ganz vorne ein und versucht sich an einem Ausbruch über die Hürde von rund 60,00 US-Dollar. Im Falle eines positiven Wochenschlusskurses könnte dies entscheidende Impulse auf der Oberseite aktivieren.

Inverse SKS-Formation etabliert

Zum aktuellen Ausbruchsgeschehen gesellt sich noch eine potenziell inverse SKS-Formation, die einen Trendwechsel in der Dow-Aktie zusätzlich bekräftigt. In diesem Szenario könnten dann schnell Zugewinne an 62,00 und darüber in den Bereich von 63,70 US-Dollar realisiert werden, auf Sicht der nächsten Monate könnte sogar der Bereich um 65,85 US-Dollar in den Fokus der Investoren rücken. Zwischen 54,60 und 60,00 US-Dollar bleibt Dow allerdings als neutral zu bewerten. Ein Kursrutsch unter die letzten Tiefs würde auf Abschläge zurück an die Dezembertiefs bei 52,07 US-Dollar hinweisen.