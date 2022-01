Den letzten markanten Höhepunkt markierte der Platin-Future Anfang 2021 bei 1.377 US-Dollar und ging anschließend in eine wohlverdiente Konsolidierung über. Die Abschläge reichten dabei auf 900 US-Dollar bis Ende letzten Jahres, wo es gelang einen Doppelboden aufzubauen und zurück in den Bereich des ENA 200 sowie dem Abwärtstrend um 1.050 US-Dollar zuzulegen. Dort verweilt das Metall nun seit einigen Tagen in einer abwärts gerichteten Konsolidierung, die durchaus Rückschlüsse auf eine bullische Konsolidierung erlaubt zu ziehen und nach Beendigung ein erneuter Ausbruchsversuch eingeleitet werden könnte.

Kurzfristige Abschläge einplanen

Noch immer wirkt der Doppelboden um 900 US-Dollar aus Ende 2021 nach, für ein mustergültiges Kaufsignal mit Zielen bei 1.104 und darüber bei grob 1.150 US-Dollar muss allerdings ein nachhaltiger Wochenschlusskurs von jetzt nicht weniger als 1.060 US-Dollar zustande kommen. Nur dieses Szenario würde die Chancen auf einen mehrmonatigen Anstieg deutlich erhöhen. Kurzfristig allerdings scheinen sich Verluste durchzusetzen, diese könnten unterhalb von 1.000 US-Dollar in den Bereich von 980 US-Dollar abwärtsreichen. Dies wäre im Übrigen ein hervorragender Einstiegspunkt für spekulative Long-Positionen und einen anschließenden Ausbruch aus dem Abwärtstrend.