Stora Enso Earnings Better Than Expected; Sees 2022 EBIT in Line with 2021 (PLX AI) – Stora Enso Q4 sales EUR 2,719 million vs. estimate EUR 2,530 million.Q4 operational EBIT EUR 426 million vs. estimate EUR 358 millionQ4 pretax profit EUR 793 millionQ4 net income EUR 616 millionSees 2022 full year operational EBIT in line … (PLX AI) – Stora Enso Q4 sales EUR 2,719 million vs. estimate EUR 2,530 million.

Q4 operational EBIT EUR 426 million vs. estimate EUR 358 million

Q4 pretax profit EUR 793 million

Q4 net income EUR 616 million

Sees 2022 full year operational EBIT in line with 2021

