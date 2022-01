Fazit

Greifbare Handelssignale für die nächsten Wochen und Monate entstehen erst bei einem Wochenschlusskurs mindestens oberhalb der Kursmarke von 12,55 Euro, anschließend würden Gewinne an 13,17 und 14,88 Euro sehr wahrscheinlich werden. Durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UH2TXL ließe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Rendite von 140 Prozent erzielen, Ziele im Schein wurden bei 2,11 und 3,82 Euro entsprechend der Kurszielmarken errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von grob 11,40 Euro gemessen am Basiswert vorläufig nicht überschreiten, daraus leitet sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Zertifikat von 0,34 Euro ab.