H&M Jumps 6% After Profit Crushes Estimates on Strong Margins (PLX AI) – H&M shares rose more than 6% after Q4 net income comfortably exceeded estimates amid much better than expected gross margins. Reduced markdowns also helped the positive sentimentIn addition, longer term targets were also well received, … (PLX AI) – H&M shares rose more than 6% after Q4 net income comfortably exceeded estimates amid much better than expected gross margins.

Reduced markdowns also helped the positive sentiment

In addition, longer term targets were also well received, with the group’s target to increase sales by 10–15 percent per year with continued high profitability

The start of the first quarter should not be seen as soft given many restrictions in the last 2 months in Europe, SEB said

With an operating margin of 10% for the year not unrealistic given the performance in the second half of last year, consensus would need to come up by about 8%, SEB said



28.01.2022, 09:43

