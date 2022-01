Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen boten am Donnerstag ein eher durchwachsenen Bild. Offene Fragen über die künftige US-Geldpolitik belasteten die Kurse. Zugleich sorgten Konjunkturdaten für positive Impulse. So wuchs die US-Volkswirtschaft 2021 um 5,7 %, das höchste Plus seit 1984 und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken erneut. Bei den Einzelwerten stand Tesla im Fokus. Die Aktie des Elektrowagenbauers sackte um 11,6 % auf 829,1 $ ab. Obwohl Tesla einen Rekordgewinn erzielte, vergrätzte der Ausblick für 2022 die Anleger. Auch Intel (-7 %) wurde wegen einer schwachen Gewinnprognose abgestraft. Der Dow Jones, der zeitweise ein Plus von 1,8 % erreicht hatte, schloss mit einem hauchdünnen Minus von 0,02 % bei 34.160 Punkten. Der S&P 500 gab um 0,54 % auf 4.326 Punkte nach. Der Nasdaq 100 sackte um 1,20 % auf 14.003 Punkte ab. In Deutschland präsentiert das Statistische Bundesamt heute Vormittag die Zahlen für die Entwicklung des Bruttosozialprodukts im abgelaufenen Jahr vor. Der Dax setzte unterdessen heute die Schaukelbörse fort und eröffnete nach dem Plus am Vortag mit einem Minus von 0,72 % bei 15.411 Punkten. Gute Nachrichten gab es heute Morgen von der größten italienischen Bank.